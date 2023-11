Remy Ramjiawan

Zaterdag 4 november 2023

Voor Esteban Ocon zit er niets meer in dan een zestiende startplek voor de sprintrace vanavond. De Fransman kwam in SQ1 in botsing met Fernando Alonso en vindt bij Sky Sports F1 dat de Spanjaard wel degelijk iets te verwijten valt.

De voormalig teamgenoten kwamen elkaar tegen in de Senna 'S' op Interlagos. Alonso was bezig met zijn afkoelrondje en Ocon ging juist aanzetten voor een snelle ronde. In eerste instantie leek het erop of Ocon de controle over de auto verloor, waardoor hij uiteindelijk tegen Alonso aankwam en legt bij het Britse medium zijn kant uit.

Flinke impact

"Het was een flinke [crash red.] met een harde impact. Ik voel me nog een beetje wankel, maar dat maakt niet uit, want we gaan straks racen. Het is een flinke teleurstelling, we waren namelijk bezig met een verbetering in dat rondje, om door te stoten naar Q2, maar we kwamen Fernando tegen", zo luidt de voorlopige conclusie. Hij heeft ook gelezen dat de schuld vooral bij hem wordt neergelegd, maar daar is Ocon het niet mee eens. "Ik hoorde mensen zeggen dat ik de auto verloor, maar dat is niet waar. Iedereen had dat soort correcties in hun snelste ronde, zelfs Lando. Hij moest ook even corrigeren."

The dramatic scenes in #F1Sprint Shootout that saw Fernando Alonso and Esteban Ocon make contact! 🤯#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/viBlEaHnJN — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

'Fernando heeft geen ruimte overgelaten'

Volgens Ocon valt Alonso dan ook wel duidelijk iets verwijten. "Fernando stuurde gewoon ineens naar links, in het midden van de bocht en heeft simpelweg geen ruimte overgelaten. Uiteindelijk kan zoiets gebeuren, we focussen ons nu op de race. Uit veel reacties lees ik dat hij wat ruimte heeft overgelaten, maar als Fernando niet daar reed en iets meer aan de rechterkant zat, dan waren we niet gebotst." De sprintrace begint om 19:30 uur en het is nog maar de vraag of Alpine de wagen van de Fransman op tijd gereed krijgt: "De monteurs werken nu keihard aan de auto en hopelijk is die op tijd hersteld voor de start van de race."