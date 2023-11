Lars Leeftink

Zaterdag 4 november 2023 20:20 - Laatste update: 20:21

Max Verstappen schreef zaterdagavond de sprintrace voor de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam. De Nederlander liet Lando Norris en teamgenoot Sergio Pérez achter zich en ging na de eerste bocht al aan de leiding.

Na de sprintrace reageert Verstappen op zijn zege, waarbij de race eigenlijk bij de start al beslist werd. "Het was belangrijk om bij de start op P1 terecht te komen. Het begin was niet fantastisch, maar de tweede fase van de start was een stuk beter. Zo kwam ik naast hem [Norris]. Daarna gingen het om het managen van de banden. Er is hier veel degradatie [van de banden] en dan is 24 rondjes rijden op dezelfde band erg lastig. Daarom probeerde ik een constante rondetijd te rijden en ik denk dat we de race goed hebben gecontroleerd. Vorig jaar was het hier lastig voor ons, vandaag was het een stuk beter. Toch is het nog steeds lastig, voor iedereen. Je kunt niet voluit gas geven, je moet de banden onder controle houden. Dat hebben we vandaag goed gedaan."

Grand Prix op zondag

Zondag begint Verstappen vanaf P1 aan de race, met Charles Leclerc en twee auto's van Aston Martin naast of achter hem. De Nederlander zegt dat hij met Red Bull vandaag veel heeft geleerd over de auto en de banden. "Het is een goede start en we hebben veel geleerd tijdens deze race. Hopelijk kunnen we morgen hetzelfde gaan doen."