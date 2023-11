VIDEO | Coureurs naar de stewards door rode vlag, Verstappen mist pole door 'geen focus'

Redactie

Zaterdag 4 november 2023 18:03

Lando Norris heeft zichzelf op de pole position voor de sprintrace in Sao Paulo gezet. De Brit was daarmee Max Verstappen te snel af, die uiteindelijk als tweede van start gaat. Toch lijkt dat nog niet in beton te zijn gegoten, want de McLaren-coureur moest zijn melden bij de stewards. Verstappen zelf, was niet helemaal tevreden met zijn ronde in Brazilië. Bekijk de video hieronder of op YouTube.