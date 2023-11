Remy Ramjiawan

Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan een tweede tijd tijdens de Sprint Shootout op Interlagos. De Nederlander geeft aan dat zijn ronde niet foutloos was en kan leven met de tweede startplek voor de sprintrace in Brazilië.

De kwalificatie van vrijdagavond liet al zien dat het erg dicht bij elkaar zit in Sao Paulo. Dat werd tijdens de Sprint Shootout bevestigd, want Lando Norris wist de poleposition te pakken op 61 duizendsten afstand van de Limburger. Sergio Pérez komt vanavond vanaf de derde plek en ook hij heeft maar iets meer dan een tiende toegeven op de tijd van de McLaren-coureur.

Marges zijn klein

Verstappen is voor de camera van Sky Sports F1 realistisch en toch ook wel wat teleurgesteld. "Het zat tijdens kwalificatie ook al dicht bij elkaar. In sector één en in de tweede sector zat ik er niet helemaal bovenop. In bocht twee maakte ik een klein foutje en bocht vier was ik gewoon te langzaam", zo omschrijft de Limburger zijn snelste ronde op het Autódromo José Carlos Pace.

Risico's

Tijdens de derde sessie van de Sprint Shootout kozen de teams ervoor om gebruik te maken van één run en daar moest alles samen in komen. Dat lukte net niet voor Verstappen, die toegeeft dat hij niet alles uit de kast heeft getrokken. "Het is altijd wel wat lastig als je maar één setje banden hebt. Je krijgt misschien wel de beloning als je alle risico's neemt, maar vandaag zat ik er net onder", aldus de regerend kampioen.