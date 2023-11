Vincent Bruins

Mercedes pakte niet de resultaten waar het op had gehoopt tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Lewis Hamilton en George Russell wisten allebei geen rondetijd te klokken die goed genoeg was voor een plekje op de eerste of tweede startrij. Volgens teambaas Toto Wolff hadden de Zilverpijlen zich meer moeten aanpassen aan de omstandigheden.

De Duitse renstal kwam met goede moed naar Autódromo José Carlos Pace. Russell, die vorig jaar de wedstrijd in Interlagos op zijn naam schreef, was in de vrije training de snelste op de mediumcompound. De Brit was vervolgens het snelst van iedereen in Q1 van de kwalificatie. Een tweede run in Q2 bleek niet nodig en Russell en Hamilton gingen dan ook comfortabel door naar de sessie voor de top tien. In Q3 was het haasten om een tijd te klokken, want er kwam een stortbui aan. Max Verstappen kwam hier als beste uit en pakte pole position voor Charles Leclerc, Lance Stroll en Fernando Alonso. Hamilton en Russell blonken niet uit en moesten het doen met P5 en P6, respectievelijk. Laatstgenoemde heeft nog een gridstraf van twee posities gekregen voor het blokkeren van Pierre Gasly bij pitexit.

Marginale verschillen

Wolff legde na de kwalificatie uit dat zijn coureurs harder hadden moeten pushen in hun ronde uit de pits in Q3. Dan hadden ze warmere banden gehad. "Ik denk dat je kan zien dat er marginale verschillen waren met betrekking tot de out-laps en de [banden]temperaturen," aldus de teleurgestelde Oostenrijker tegenover Sky Sports F1. "Volgens mij pasten we ons niet genoeg aan. De Aston Martins liepen gewoon van ons weg. Max liep ook van ons weg, toen hij direct uit de garage kwam met warme banden. En zij waren uiteindelijk de snelste auto's. En wij zaten een seconde of acht tienden van de vorige tijd [van Q2] af, dus dat laat zien wat we hadden kunnen bereiken."

Drastische verandering in weer

Hamilton denkt dat de weersomstandigheden de oorzaak waren van het verlies in snelheid. "De auto liet behoorlijk goede prestaties zien, maar over het algemeen waren we een paar tienden verwijderd van de kop van het veld. Maar volgens mij staan we misschien wat verder naar achter vanwege de situatie op het eind. Misschien, ik weet het niet." Ook Russell liet tegenover de aanwezige media in São Paulo blijken dat hij onder de indruk was van de storm die halverwege Q3 arriveerde. "Dit is echt niet normaal. Ik heb nooit eerder zo'n drastische verandering in het weer gezien. Ik ben erg teleurgesteld met mijn ronde. Ik was aan het glijden, ik had geen grip. Ik zag niet zoveel regen op mijn vizier, maar ik was een seconde langzamer en ik wilde eigenlijk terug naar de pits, omdat ik er zeker van was dat ik laatste zou worden, maar uiteindelijk was het dan toch de zesde tijd."