Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 3 november 2023 23:45

Lewis Hamilton stelt dat zijn vijfde startplek voor de Grand Prix van São Paulo gezien de omstandigheden het hoogst haalbare was. De Brit verwacht dat hem de rest van het raceweekend in Brazilië een fikse strijd te wachten staat.

Hamilton kwalificeerde zich na een uitdagende kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo als vijfde, terwijl teamgenoot George Russell zijn Mercedes op P6 neerzette. Laatstgenoemde heeft na afloop van de sessie echter nog een gridstraf van twee plekken gekregen, waardoor hij de race vanaf P8 zal aanvangen. Hoewel de vijfde stek natuurlijk niet de positie is waar Hamilton voor wil vechten, probeert de zevenvoudig wereldkampioen positief te blijven. "P5 zal nooit geweldig aanvoelen", reageerde hij na afloop van de kwalificatie op Interlagos. "Ik heb echter mijn best gedaan en hopelijk zullen we zondag een betere race hebben."

"De auto vertoonde tekenen dat er behoorlijke prestaties inzaten, maar het leek erop dat we een paar tienden achter de jongens vooraan zaten. We hebben voorafgaand aan de kwalificatie een paar wijzigingen doorgevoerd en het leek erop dat de auto iets fijner te besturen was. Over het algemeen was de auto echter niet bijzonder snel. Dat gezegd hebbende, hebben de omstandigheden aan het einde van Q3 ons wellicht iets verder teruggezet dan ons werkelijke tempo laten zien zou hebben. Het is echter moeilijk om dat met zekerheid te zeggen."

Flinke strijd voor Mercedes

Hoewel Hamilton erop gebrand is om Brazilië met een mooi resultaat te verlaten, weet hij dat dit niet vanzelfsprekend zal worden. "Ik denk dat ons de rest van het weekend een strijd te wachten staat." Volgens de Brit zal men met name uit moeten kijken voor oververhitting van de remmen en fikse bandenslijtage. "Maar als we onze strategie kunnen gebruiken om vooruitgang te boeken, dan zullen we dat ook doen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.