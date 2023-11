Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 3 november 2023 20:42 - Laatste update: 20:44

Charles Leclerc is ontzettend blij met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van São Paulo. De Monegask durft nog geen voorspellingen te doen over zijn kansen op zondag, aangezien hij geen idee heeft van de race pace van Ferrari.

Hoewel het Formule 1-seizoen van 2023 niet altijd zo gelopen is als Leclerc van tevoren zou hebben gehoopt, doet de Scuderia tijdens de sprintraceweekenden eigenlijk altijd wel goede zaken. "Ja, het werkt goed voor ons", vertelt Leclerc na de kwalificatie op Interlagos. De Ferrari-coureur kwalificeerde zich op vrijdag als tweede voor de Grand Prix van São Paulo, nadat Q3 vroegtijdig beëindigd moest worden vanwege hevige weersomstandigheden in São Paulo.

Halverwege de derde kwalificatiesessie werd het plotseling aardedonker, en begon het plotseling ontzettend hard te stormen. Hierdoor moest de kwalificatie vroegtijdig afgevlagd worden. "Om heel eerlijk te zijn heb ik in mijn hele carrière nog nooit zoiets meegemaakt", reageert de Monegask. "Vanaf bocht vier was er geen regen, maar was de auto heel moeilijk te besturen; ik had geen grip. Ik dacht eraan om aan het einde van de ronde naar binnen te gaan, toen kwam ik over de finish en stond ik op P2. Het was dus een verrassing. Het was voor iedereen heel gek op de baan vandaag, maar ik ben heel blij om op de eerste startrij te staan."

Mogelijkheden op zondag

Hoewel Ferrari de afgelopen jaren niet altijd de beste strategische keuzes maakt, lijkt de Italiaanse renstal het dit weekend vooralsnog op orde te hebben. "Het is altijd heel moeilijk, maar vandaag was het de juiste beslissing. We deden alles wat we wilden doen, dus dat is goed." Gevraagd naar wat hij op zondag gaat kunnen doen, reageert hij: "Laten we het afwachten, ik weet nog niets over de race. In de sprintraceweekenden is de race pace altijd een groot vraagteken. Maar ik hoop dat het een goede [race] wordt en hopelijk zal het morgen en zondag niet te veel regenen."