Vrijdag 3 november 2023 18:54 - Laatste update: 19:07

Pirelli heeft een speciaal urgent verzoek gedaan aan de FIA. Na de vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van São Paulo vroeg de bandenleverancier of de baan schoongemaakt kon worden. Lewis Hamilton en Fernando Alonso liepen namelijk lekke banden op tijdens de sessie eerder vandaag. De kwalificatie is daarom uitgesteld.

De eerste en enige vrije training op het Autódromo José Carlos Pace verliep relatief rustig. Carlos Sainz was sneller dan wie dan ook voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Er werden minder kwalificatieruns gereden dan verwacht met een verrassend resultaat als gevolg. Achter George Russell die derde was geworden, vonden we Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Kevin Magnussen. De sessie verliep zonder gele of rode vlaggen, maar hier en daar waren wel wat probleempjes. Zo was er een touché tussen Hülkenberg en Lando Norris, Oscar Piastri had een kapotte spiegel, bij Sargeant moest de afstelling drastisch aangepakt worden, en liep Hülkenberg verlies in vermogen op na het rijden over de kerbs in bocht 4. Daarnaast liepen Alonso en Hamilton allebei een lekke band op.

Kwalificatie uitgesteld

Deze lekke banden waren het gevolg van het feit dat er bouten en schroeven op de baan lagen en vooral ook in de pitstraat. Ook Esteban Ocon meldde via de boardradio richting Alpine dat hij een schroef met een van zijn banden had opgepakt. Pirelli heeft daarom het speciale, urgente verzoek gedaan aan de internationale autosportbond om het circuit van Interlagos nog even goed schoon te vegen. "We hadden een aantal lekke banden vanwege rommel en we vonden ook wat scheuren in het rubber. Uiteraard hebben we de FIA geïnformeerd om de baan schoon te maken," zo liet Pirelli-baas Mario Isola weten aan de aanwezige media in São Paulo. "Ik geloof dat het probleem meer in de pitstraat is dan op het circuit, maar we moeten er goed opletten, omdat we een aantal lekke banden hadden." Om zeker te weten dat de baan schoon is, is de kwalificatie uitgesteld met een kwartier. De sessie die de startgrid voor de Grand Prix van zondag bepaalt voor zondag, begint dus om 19:15 uur Nederlandse tijd.