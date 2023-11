Haas komt met upgrade naar São Paulo, Ferrari wisselt onderdelen power unit

Vincent Bruins

Het raceweekend van de Formule 1 Grand Prix van São Paulo is zojuist begonnen met de vrije training. Haas blijkt het enige team dat upgrades heeft meegebracht naar Brazilië. Ferrari heeft ondertussen onderdelen van de power unit vervangen bij niet alleen Charles Leclerc, maar ook Carlos Sainz.

Het evenement op het circuit van Interlagos is een sprintweekend en dus werd er maar één vrije training verreden vandaag. Het was een interessante sessie, omdat niet elk team een kwalificatierun deed, ook al is de eerstvolgende sessie de kwalificatie die de startgrid bepaalt voor zondag. Sainz pakte de snelste tijd met een 1:11.732 en ging daarmee een tiende harder dan teamgenoot Leclerc. Ook Haas zagen we in de tweede helft van de training op de softs. Nico Hülkenberg werd uiteindelijk vierde en Kevin Magnussen eindigde op P10. Red Bull Racing en McLaren completeerden alleen maar rondjes op de harde compound. Laatstgenoemde team kwam wel naar buiten op de softs, maar riepen hun coureurs meteen weer terug naar binnen. Max Verstappen, Sergio Pérez, Lando Norris en Oscar Piastri werden zestiende, achttiende, negentiende en twintigste, respectievelijk.

Nieuwe voorvleugel Haas en uitlaatsysteem Ferrari

Haas heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen voor het raceweekend op Autódromo José Carlos Pace. De zogeheten flaps op deze nieuwe voorvleugel van de VF-23 zijn speciaal ontworpen voor de snelle Braziliaanse baan. Het team, dat geleid wordt door Guenther Steiner, hoopt dat deze beter past bij de juiste afstelling. Verder heeft Ferrari bij haar beide coureurs onderdelen van de power unit gewisseld. Leclerc en Sainz gebruiken dit weekend allebei een zesde uitlaatsysteem. Omdat ze nog niet aan de limiet van acht uitlaatsystemen zitten, levert dit dus geen gridstraf op.