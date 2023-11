Vincent Bruins

De organisatie van de Grand Prix van São Paulo heeft haar handtekening gezet onder een contractverlenging. De populaire wedstrijd blijft sowieso tot en met 2030 op de kalender van de Formule 1.

De koningsklasse van de autosport arriveerde voor het eerst in Brazilië in 1972, maar toen telde het nog niet mee voor het kampioenschap. Sinds 1973 is dat wel het geval. De eerste zes Grands Prix in Brazilië werden ook al verreden op het circuit van Interlagos, maar toen nog op een andere en langere layout. In 1978 was het de beurt aan Jacarepaguá in Rio de Janeiro, voordat de wedstrijd voor twee seizoenen weer terugkeerde op Autódromo José Carlos Pace. Van 1981 tot en met 1989 werd er weer op Jacarepaguá geracet. Dit circuit bestaat niet meer en is vanwege de Olympische Spelen van 2016 ook compleet gesloopt. Interlagos werd vanaf 1990 weer gastheer van de Braziliaanse Grand Prix. Sinds 2021 wordt de Formule 1-race georganiseerd onder de naam van São Paulo.

Extra vijf jaar

Er is zojuist aangekondigd dat er een contractverlenging is getekend van een extra vijf jaar. Dat betekent dat São Paulo tot en met 2030 op de kalender van de Formule 1 blijft. Goed nieuws dus voor de Braziliaanse fans, maar ook voor fans in het algemeen. Het circuit van Interlagos is namelijk een van de favorieten onder de kijkers van de koningsklasse. Een boel iconische momenten hebben zich hier dan ook afgespeeld. Van de knotsgekke race in 2003 die uiteindelijk werd gewonnen door de Jordan van Giancarlo Fisichella tot de chaotische seizoensafsluiter in 2012, toen Sebastian Vettel kampioen werd na een knappe inhaalrace. Ook de emotionele overwinning in 1991 van de Braziliaanse held Ayrton Senna kunnen we niet vergeten evenals het moment dat Lewis Hamilton kampioen werd in 2008 door Timo Glock in de allerlaatste bocht in te halen.

Prachtige sfeer dankzij Brazilianen

"Ik ben blij om aan te kondigen dat we tot en met 2030 op Interlagos zullen blijven, en ik kan niet wachten op nog vele jaren van de prachtige sfeer die de Braziliaanse fans met zich meebrengen," vertelde Formule 1-CEO Stefano Domenicali. "Brazilië heeft zo'n rijke racegeschiedenis en dit iconische circuit is een favoriet onder de coureurs en fans over de hele wereld. Het belichaamt alles wat geweldig is aan racen en we kijken ernaar uit om te zien hoe het zich de komende jaren zal ontwikkelen om een nog betere ervaring te creëren." Ook de burgemeester van São Paulo is verheugd: "De verlenging van het contract voor de Formule 1 Grande Prêmio de São Paulo, wat in zo'n 180 landen wordt uitgezonden, verstevigt onze stad als wereldleider in het organiseren van grote evenementen met een economische en sociale impact die banen, inkomsten en mogelijkheden genereren," aldus Ricardo Nunes. "Elk jaar bevorderen we ook onze duurzaamheidsplannen, waarbij we innovaties integreren om uitdagingen te overwinnen en meer voordelen te bieden aan de stad São Paulo en Brazilië." De Grand Prix van 2024 zal worden gehouden op 3 november.