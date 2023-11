Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 06:59

Toto Wolff heeft ontzettend veel begrip voor het vertrek van Chief Technology Officer Mike Elliott bij het team van Mercedes. De Oostenrijker benadrukt echter wel dat het team vanaf nu één van de slimste mensen uit de Formule 1 moet missen.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat het team van Mercedes een belangrijke pion is kwijtgeraakt. Elliott heeft afgelopen maandag namelijk aan zijn collega's weten dat hij het team per direct zou gaan verlaten. De Brit begon zijn Formule 1-carrière 23 jaar geleden bij het team van McLaren, werkte daarna voor Renault/Lotus, alvorens hij zich in 2012 bij Mercedes voegde. Sindsdien heeft Elliott een ontzettend grote rol gespeeld in de successen van de Duitse renstal. Het technische kopstuk gaat de komende periode met gardening leave, en gaat die tijd gebruiken om te kijken hoe hij zijn carrière wil vervolgen.

Volgens Wolff is het vertrek van Elliott een groot gemist voor het team. "Mike was jarenlang mijn belangrijkste werknemer als het ging om hoe hij presteerde", vertelt de teambaas in gesprek met Sky Sports. "We gaan één van de slimste mensen in de branche moeten missen." De Oostenrijker heeft ontzettend veel respect voor zijn voormalig collega. "Al die jaren hebben gewoon zijn tol geëist, en ik vind het zeer opmerkenswaardig dat iemand kan zeggen: ‘Weet je wat? Ik moet iets anders doen dan hieraan vast te houden. De Formule 1 is sowieso een afgesloten omgeving. Als iemand sterk is en zegt: ik ben er voorlopig klaar mee, dan is dat goed."

Moeizame start in Bahrein

Het team van Mercedes begon het Formule 1-seizoen van 2023 een stuk moeizamer dan men initieel had gehoopt. Gevraagd of de performance van de auto in Bahrein een grote invloed heeft gehad op Elliott, zegt Wolff: "Het is nooit de beslissing van één persoon. Ik denk dat we als groep proberen om de snelste auto te bouwen. Uiteraard waren we zo ver met het concept van de auto, dat we dachten dat we er wellicht bovenop zaten, maar dat was niet het geval. Daarom hebben we het veranderd, en [spreekwoordelijk] veel pleisters op de auto geplakt om competitiever te worden. Maar het heeft geen enkel verband."

Wolff benadrukt dat hij niet denkt dat Mercedes nu in de problemen komt. "Het is niet de schuld van één persoon als een auto niet presteert", benadrukt de Oostenrijkse teambaas. "Het is ook niet één persoon die de auto sneller maakt. Ik denk dat we zo veel kracht in de organisatie hebben, dat je er één uit kunt schakelen en dat de rest het over zal nemen. Ik denk niet dat er volgend jaar iets zal veranderen."