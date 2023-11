Remy Ramjiawan

Donderdag 2 november 2023 16:55

De 42-jarige Fernando Alonso is niet te spreken over het gerucht dat afgelopen week in de media is verschenen over een mogelijke overstap van de Spanjaard naar Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen laat bij Motorsport.com weten dat er consequenties zullen volgen voor degene die het gerucht de wereld in heeft geslingerd.

Diverse Formule 1-journalisten hadden het na de race in Mexico over groot nieuws dat nog niet naar buiten mocht komen. De Spaanse Formule 1-journalist Albert Fabrega gooide nog wat olie op het vuur door op X te melden dat hij iets had gehoord, waarvan hij het niet wilde geloven. Het kwam allemaal na de zoveelste fout van Sergio Pérez in 2023 en het gespeculeer wees naar een vertrek van de Mexicaan, waardoor er een opening voor Alonso zou zijn in 2024.



'Zijn maar geruchten'

Ook Alonso heeft de berichten gezien en hij reageert: "[Ik heb] niets te zeggen, het zijn maar geruchten... Normale geruchten uit de paddock." Hij wijst dan ook naar een broodjeaapverhaal: "Het zijn gewoon mensen die volgers willen winnen. Alle geruchten komen van mensen die niet in die kamer waren (waar het interview plaatsvond red.)." Vanuit Red Bull Racing is er al diverse keren gewezen naar het contract van Pérez, dat nog altijd tot en met 2024 doorloopt. Ook Alonso heeft nog altijd een verbintenis met Aston Martin.

Consequenties

Ondanks dat het slechts geruchten zijn, gaat Alonso wel achter de bron van het geroddel aan. "Zij zijn degenen die gewoon plezier willen maken en ik vind het niet grappig als ze 'grapjes' maken over dit soort dingen. Ik zal ervoor zorgen dat er consequenties zijn", aldus de Spanjaard die niet blij is met de geruchtenstroom.

