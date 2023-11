Remy Ramjiawan

Voor Aston Martin-coureur Felipe Drugovich staat er in 2024 wederom een rol als reservecoureur te wachten bij het team uit Silverstone. De 23-jarige Braziliaan sloot begin 2023 aan bij het team en heeft inmiddels al zo'n 6000 testkilometers afgelegd voor de renstal van Lawrence Stroll.

Drugovich wist in 2022 nog het Formule 2-kampioenschap te pakken met het Nederlandse MP Motorsport. Nadien werd hij door Aston Martin aangetrokken als reservecoureur. In die rol reed hij tijdens de testdagen van het 2023-seizoen, als invaller van de destijds geblesseerde Lance Stroll. Ook zet Aston Martin Drugovich in tijdens de verplichte rookietest. Tijdens de eerste vrije training op Monza klom Drugovich in de bolide van Stroll en in Abu Dhabi zal hij voor de tweede keer zijn opwachting maken, ditmaal in de AMR23 van Fernando Alonso.

Trots

Naast het feit dat Drugovich als reservecoureur paraat moet staan tijdens de Grand Prix-weekend, voert hij ook veel ontwikkelingswerk uit. Dat krijgt dus in 2024 een vervolg. "Ik ben er echt trots op dat ik voor een tweede seizoen met Aston Martin mag blijven samenwerken", zo legt Drugovich uit. "Mijn focus verschuift nu naar de voorbereiding op de komende vrije training in Abu Dhabi - ik kijk er nu al naar uit om weer met de AMR23 te rijden - en naar het werk dat ik samen met de engineers in de winter ga doen ter voorbereiding op 2024."

Continuïteit

Teambaas Mike Krack is vooral blij dat er met Drugovich een bekend gezicht binnenboord wordt gehouden. "Iedereen bij het Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team is ongelooflijk blij dat Felipe in 2024 bij ons blijft." Krack ziet daarnaast potentie in de Formule 2-kampioen van 2022. "Elke keer dat hij achter het stuur kruipt, zien we duidelijk zijn grote bijdrage: zijn tempo, feedback en inzet zijn allemaal zeer waardevol voor onze engineers. We kijken er nu al naar uit dat hij zijn seizoen in stijl zal afsluiten met een nieuwe kans om de AMR23 te besturen tijdens VT1 van de Grand Prix van Abu Dhabi."

