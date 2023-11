Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 november 2023 07:03

Max Verstappen kan voor de derde keer in zijn carrière de prestigieuze Autosport-award binnenslepen. De Nederlandse Formule 1-kampioen is namelijk genomineerd voor de prijs, maar neemt het op tegen geduchte concurrenten.

Het lijstje van succes is in 2023 voor de Nederlander alleen maar verder uitgebreid. Zo wist hij tien zeges op een rij te pakken, schreef hij in Mexico overwinning nummer zestien van het seizoen bij en werd hij in Qatar een drievoudig wereldkampioen Formule 1. Het zijn cijfers die passen bij de dominantie van de Limburger die al twee keer eerder de prijs van 'beste internationale coureur van het jaar' wist te pakken bij Autosport.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA komt met regel om onnodig hinderen in pitstraat te voorkomen

Nominaties

Naast Verstappen, maken ook andere kampioenen kans op de titel. Zo is de Formule E-kampioen van 2023 Jake Dennis, ook genomineerd. Dennis wist met Andretti kampioen te worden en was daarmee het fabrieksteam van Porsche te snel af. Tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou staat ook op de nominatielijst. De Spanjaard wordt vooral geprezen voor zijn volwassenheid in de Amerikaanse raceklasse en wist in 2023 vijf overwinningen te pakken. Verstappen wist in 2023 bijna elk record wel te verbreken en het seizoen is nog niet eens voorbij. Toch wordt vooral zijn zestien overwinningen in 2023 geprezen en dat kan hem de derde award opleveren. Als laatste wordt ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso naar voren geschoven. De Spanjaard heeft in 2023 laten zien dat hij nog altijd over dat beetje extra beschikt, zodra hij een auto heeft waarmee hij dat kan laten zien. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 78 procent van het puntenaantal dat Aston Martin in 2023 heeft weten te verdienen.

Alex Palou

Andere categorieën

In de andere categorieën is de Formule 1 ook vertegenwoordigd. Zo maken Liam Lawson, Oscar Piastri en Logan Sargeant naast Gabriel Bortoleto kans op de award voor 'Rookie van het jaar'. Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell zijn naast James Calado genomineerd voor de 'Britse coureur van het jaar'. Als laatste kan de RB19 ook een onderscheiding krijgen. De wagen van de Nederlandse wereldkampioen neemt het op tegen de Ferrari 499P (winnaar 24 uur van Le Mans), Jaguar I-Type 6 en de Toyota GR Yaris Rally1.