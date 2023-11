Brian Van Hinthum

Het rommelt rondom de persoon van Fernando Alonso. Het verval van Aston Martin lijkt de laatste races te knagen aan de ervaren Spaanse coureur en op de achtergrond wordt hij steeds meer aan een vertrek en zelfs zijn pensioen gelinkt. De man uit Oviedo reageert nu op dat laatste gerucht.

Aston Martin komt eigenlijk al sinds de zomerstop totaal niet meer voor in het hele stuk. De formatie van Mike Krack stond er aan het begin van het seizoen nog zó uitstekend op. Tijdens de testdagen in Bahrein kwamen de groene bolides al uitstekend uit de verf en het leek er dan ook op dat het team serieus voor overwinningen kon gaan strijden. Tijdens de eerste paar races van het seizoen leek het team dan ook dé uitdager te gaan worden voor het eveneens pijlsnelle Red Bull Racing.

Verval

Alonso wist in het begin van het seizoen dan ook de overwinningen aan elkaar te rijgen. De Spanjaard pakte tijdens de eerste zes races van het seizoen maar liefst vijf podiums en het leek dan ook een droomseizoen te gaan worden. Naar mate het jaar vorderde, ging het team echter steeds verder achteruit en werd de boot gemist qua ontwikkelingen. Het laatste succes dateert alweer uit Zandvoort, toen de tweevoudig wereldkampioen als tweede over de streep kwam achter Max Verstappen. De laatste twee races eindigden in een uitvalbeurt.

Pensioen?

Het heeft ervoor gezorgd dat de toekomst van de voormalig Ferrari-coureur steeds vaker onderwerp van gesprek is geworden. Alonso wordt onder meer gelinkt aan een ruil met Sergio Pérez, terwijl ook een eventueel pensioen zelfs onderwerp van gesprek is. Alonso is inmiddels namelijk ook 42 jaar oud. Hij krijgt van Fox Sports Mexico de vraag of we hem op korte termijn kunnen zien vertrekken uit de Formule 1: "Op dit moment niet. Ik weet dat ik richting het einde van mijn carrière ga, maar op dit moment zie ik dat einde niet. Ik heb nog geen datum wanneer ik mijn loopbaan wil afsluiten", klinkt het duidelijke antwoord. We lijken voorlopige nog even te kunnen genieten van zijn rijkunsten.

