Remy Ramjiawan

Dinsdag 31 oktober 2023 16:28

Voor het team van Aston Martin lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. De renstal wist aan het begin van het jaar nog hoge ogen te gooien en klom diverse keren met Fernando Alonso op het podium, maar heeft in de slotfase van het jaar grote moeite om überhaupt de top tien te bereiken.

Het merk Aston Martin had in 2021 het team van Racing Point overgenomen. Dat team wist in 2020 met de roze Mercedes het seizoen te starten en hoewel de renstal sterk uit de startblokken kwam, bleef het uiteindelijk hangen in de doorontwikkeling. Zo'n scenario lijkt in 2023 ook aan de gang te zijn, want na de zomerstop zijn er maar mondjesmaat goede resultaten binnengehaald.

Artikel gaat verder onder video

'Vechten nergens voor'

Alonso deelt momenteel de vierde plek in het kampioenschap met landgenoot Carlos Sainz, maar verwacht eigenlijk niet veel meer van de rest van het seizoen. "Eerlijk gezegd vechten we nergens voor", zo reageert de 42-jarige Spanjaard bij Motorsport.com als hij vooruitblikt op de race in Brazilië. Alonso kreeg in Austin een 'DNF' achter zijn naam en dat gebeurde ook in Mexico. Hij beschouwt de komende raceweekenden als testdagen: "We zullen leren, zelfs als we vanuit de pitstraat moeten starten, en je weet dat dat nuttiger is dan alleen het weekend doorbrengen."

'Niet blij met de situatie'

Hoewel er een somber scenario is geschetst, benadrukt Alonso dat hij er alles aan zal doen om een goed resultaat over de streep te trekken. "We doen ons uiterste best. Het is niet zo dat we gewoon blij zijn met de situatie. Het is niet de positie waar we zouden willen zijn, maar tegelijkertijd werken we heel hard om de situatie te keren. En soms leer je meer van de moeilijkheden dan van de feestelijkheden. Dus op dit moment hebben we een moeilijke tijd", aldus Alonso.

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.