VIDEO | 'Het ligt aan de auto, niet aan Pérez'

Dinsdag 31 oktober 2023 11:14 - Laatste update: 11:18

De Grand Prix van Mexico-Stad zit erop en thuisheld Sergio Pérez heeft wederom een race gereden om snel te vergeten. De Mexicaanse coureur kwam niet verder dan een paar honderd meter en elimineerde zichzelf door te vroeg in te sturen in bocht één, waardoor hij tegen Charles Leclerc aankwam. De fans rondom het evenement laten zich uit over de prestaties van hun 'Checo'. Check de video op ons YouTube-kanaal of in de video hieronder.

