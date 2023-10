Lars Leeftink

Dinsdag 31 oktober 2023 08:04

Max Verstappen en zijn collega's gaan komend weekend de triple header in F1 afsluiten met de Grand Prix van Brazilië. In dit land heeft Verstappen al een paar mooie races meegemaakt, maar volgens Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko moet de Nederlander vooral gaan letten op Lewis Hamilton.

Het seizoen 2023 kreeg voor Verstappen een goed vervolg in Mexico-Stad. De Nederlander moest aan de bak, want hij begon vanaf P3 achter de twee auto's van Ferrari. De Nederlander reed na de eerste ronde en een goede start echter al op P1 en zou, ondanks een rode vlag en een nieuwe herstart in het midden van de race, deze plek niet meer opgeven. Verstappen won de race voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc, waardoor hij zijn zestiende zege van 2023 boekte.

Raceweekend Brazilië

Komend weekend wordt de triple header in de Formule 1 afgesloten met de Grand Prix van Brazilië, een raceweekend waar veel coureurs meestal wel naar uitkijken. Het zal het laatste sprintrace weekend van 2023 zijn. Na de race van komend weekend staan er nog races in Las Vegas en Abu Dhabi op het programma in november. Verstappen zal ook komend weekend als favoriet aan het raceweekend gaan beginnen, maar volgens Marko zal hij concurrentie krijgen van niemand minder dan Hamilton.

Marko over GP Brazilië

In gesprek met Motorsport.com laat Marko weten dat hij tijdens de race in Brazilië komend weekend vooral Hamilton in de gaten gaat houden. "Het is een sprintweekend en vorig jaar hebben we er natuurlijk verloren. In de eerste vrije training moeten we het meteen voor elkaar krijgen, dat is het allerbelangrijkste. Het is ook een circuit waarop Hamilton vaak erg snel is."

