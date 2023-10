Lars Leeftink

Terwijl Max Verstappen de F1 Grand Prix van Mexico-Stad met overtuiging won, werd hij bij de start wat geholpen door de botsing tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez. Ralf Schumacher snapt niks van de actie waardoor de Mexicaan uiteindelijk uit zou vallen in eigen land.

Pérez begon vanaf P5 aan de race, een betere uitgangspositie dan vaak dit seizoen het geval is geweest. De Mexicaan besloot in eigen huis echter meteen alles of niets te spelen en voor P1 te gaan in de eerste bocht. Hij ging links naast Charles Leclerc rijden, terwijl de Monegask al naast Verstappen reed. Pérez stuurde vervolgens naar rechts en reed tegen de Ferrari aan van Leclerc. De Mexicaan ging als gevolg hiervan rechtdoor en zijn RB19 vloog door de lucht, waardoor er flink wat schade was aan zijn vloer. Pérez moest vervolgens opgeven.

Schumacher snapt Pérez niet

In gesprek met Sky Sports laat Schumacher duidelijk merken dat hij het niet eens was met de beslissing van Pérez om voor het 'gat' te gaan bij de eerste bocht van de race. “Dat gaat zo niet! Hij gaat naar binnen toe en daar is geen ruimte! Waar moet Leclerc heen? Dit is zijn eigen schuld.” De Mexicaan leek het hier, na afloop van de race, mee eens te zijn.

Meer ruimte laten

Volgens Schumacher had Pérez het in die bocht en die situatie anders aan moeten passen. "Als hij iets wijder instuurt, wordt hij zeker derde, misschien zelfs tweede. Het enige wat hij hoeft te doen is aan de buitenkant blijven. Hij rijdt veel te dichtbij de anderen, alsof ze er niet eens waren. Dat moet hij weten." De Mexicaan zou uiteindelijk in eigen huis dus genoegen moeten nemen met een uitvalbeurt, iets wat Pérez maar moeilijk kon.

