Met de laatste woorden van Helmut Marko over Sergio Pérez lijkt het er steeds meer op dat we de Mexicaanse coureur volgend seizoen 'gewoon' bij het team van Red Bull Racing gaan zien. Ook Martin Brundle heeft die verwachting, al denkt hij wél dat de Oostenrijkse formatie met lede ogen naar het team van Williams kijkt.

Pérez droomde nog zó van een een prachtig weekend voor zijn eigen Mexicaanse fans. De man uit Guadalajara stond vanzelfsprekend het hele weekend in de schijnwerpers voor de neus van zijn enthousiaste eigen fans en nadat hij ietwat teleurstellend op P5 eindigde in de kwalificatie, hoopte hij op zondag alsnog met de overwinning aan de haal te gaan in Mexico-Stad. De race van de geplaagde Mexicaan verliep echter verre van hoe hij het gewenst had en was al na één ronde afgelopen. Na een crash met Charles Leclerc - ogenschijnlijk zijn eigen fout - kwam de race van Pérez vroeg tot een einde.

Na afloop van de teleurstellende race liet Marko echter weten dat Pérez volgend jaar gewoon in de Red Bull zit en ook Brundle verwacht hem volgend jaar weer op de grid: "Red Bull weet dat Mercedes, Ferrari, McLaren en de rest eraan komt. Dan hebben ze twee coureurs in de beste vorm nodig. Er is een contract en Red Bull wil hem in die auto. Hij wil in die auto zitten en de Formule 1 heeft hem nodig in die auto. Kijk alleen maar naar deze plek", doelt hij tegenover Sky Sports op het fanatieke Mexico. "Iedereen wil dat het werkt, op een paar coureurs die zijn stoeltje willen hebben na."

Hij vervolgt: "Kan Red Bull het veroorloven om hem mee te nemen naar volgend jaar als hij niet in vorm is? Als ik er op dit moment geld op moet inzetten, denk ik dat hij volgend jaar in de Red Bull zit en ook volgend jaar hier weer rijdt voor Red Bull." Aan de andere kant ziet Brundle wel een andere ster ontstaan: Alex Albon. "Hij heeft zich genesteld en voelt zich comfortabel. Sommige coureurs hebben een arm om de schouder nodig en moeten weten dat er naar ze geluisterd wordt. Ze moeten voelen dat ze gewaardeerd worden in een team. Ik durf te wedden dat Red Bull zou wensen dat ze nog steeds beschikking over hem hadden."

