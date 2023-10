Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 13:01

Max Verstappen kreeg zaterdagavond na de Grand Prix van Mexico-Stad een onderzoek aan zijn broek, nadat de Nederlander vermoedelijk té lang in de pitstraat stilstond en andere coureurs ophield. Na afloop is Verstappen verbaasd dat hij een onderzoek kreeg en opteert hij voor verandering.

Het was chaos in de pitstraat tijdens Q1 op Autódromo Hermanos Rodríguez. In een poging in schone lucht terecht te komen, hielden drie coureurs andere deelnemers op bij de uitgang van de pitstraat. Dit waren Verstappen, George Russell en Fernando Alonso. Nadat de heren langs waren geweest in het kamertje van de stewards, kwamen zij er zonder straf vanaf en blijven hun startposities intact. Verstappen is echter vooral verbaasd dat hij onderzocht werd én meent dat de huidige regels niet optimaal zijn.

Verbazing bij Verstappen

Na afloop op de persconferentie wordt hem gevraagd naar zijn mening over de situatie: "Iedereen probeert een gat te maken. Ik zag dat een auto achter mij vijf auto's passeerde. Toen wilde hij mij ook passeren, maar ik probeerde gewoon een gat te maken vanuit de pitstraat. Dat is wat iedereen zo ongeveer probeert. Ik ben dus behoorlijk verbaasd. In dit geval zou iedereen naar de stewards moeten vanwege hinderen. Iedereen rijdt langzaam in de pitstraat met deze nieuwe regel. Ik denk niet dat ik iets geks over verkeerds deed."

Nieuwe regel nodig

De regel waarop Verstappen doelt, is de minimale rondetijd die je moet noteren tijdens een out-lap. De Nederlander vindt het geen goede situatie. "Op dit moment is het verre van perfect. We moeten met iets anders komen. Dat is wel moeilijk. Het ding dat ik niet begrijp, is dat iedereen op dit moment een gat in de pitstraat wel creëren. Dat is de enige plek om dat te doen. Ik snap niet hoe je dan iemand kan hinderen. We rijden heel langzaam. Het is de enige plek waar dat kan. Je wil niet binnen drie of vier seconden achter iemand de baan opkomen. Dat is lastig om t volgen. Aan de andere kant, ga je misschien weer mensen in de laatste sector hinderen als je geen minimale rondetijd hebt. Het is allemaal vrij lastig om een goede compromis te vinden", besluit Verstappen.