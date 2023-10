Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 10:20

Het blijft dit seizoen kwakkelen voor het team van Mercedes. De formatie van Toto Wolff staat inmiddels keurig op de tweede plek van het wereldkampioenschap, maar het voelt de hete adem van Ferrari in de nek. Deze Grand Prix is in ieder geval weer belabberd begonnen en Lewis Hamilton is dan ook kritisch.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, de ene race hinkt de Duitse formatie tegen de top aan, zoals in Austin toen Lewis Hamilton tot op twee seconden van Max Verstappen wist te komen. Dit weekend is het echter weer matigheid troef, want in de kwalificatie kwamen de zilveren bolides niet verder dan P6 en P8. Ondertussen moet men inmiddels achterom kijken, daar Ferrari uitstekend in vorm lijkt en het gat tot de tweede plek bij de constructeurs probeert te dichten.

Hamilton kritisch

Na afloop van de teleurstellende kwalificatiesessie in Mexico-Stad verschijnt een niet al te blije Hamilton voor de camera's van Sky Sports en de zevenvoudig wereldkampioen, zondag vanaf P6, reageert op zijn kwalificatie. "Het is het hele weekend al lastig geweest met de auto. De auto is een soort nachtmerrie om in te rijden. Hij vindt het niet leuk op deze baan. We hebben een aantal goede veranderingen doorgevoerd voor de kwalificatie. Ik was wel wat blijer met de auto, maar had liever gehad dat we het in de morgen al hadden veranderd."

Behoorlijke uitdaging

De Britse coureur vervolgt: "Q1 en Q2 leken nog niet zo slecht. De tweede ronde was geweldig in Q2, maar de auto is behoorlijk piekerig. Soms werkt het, soms werkt het niet. Ik kreeg er gewoon niet veel meer uitgehaald. In een perfecte wereld had ik vijfde kunnen worden maar dat is het dan ook." Hij kijkt vast vooruit naar de zondag. "Het wordt een behoorlijke uitdaging in de auto. De remmen oververhitten en het wordt zwaar voor ons om te vechten. Ik weet niet wat voor race het gaat worden, maar het wordt rijden met het mes tussen de tanden."