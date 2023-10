Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 oktober 2023 10:32

Hoewel Lando Norris nog niet te vroeg wil juichen, ziet hij wel dat het gat richting Max Verstappen ook dit weekend niet al te groot is. De Engelsman wist in de tweede training de tweede tijd te rijden en kwam slechts iets meer dan een tiende tekort. Wel benadrukt Norris dat het slechts om een resultaat op de vrijdag gaat.

McLaren lijkt in Mexico weer de voornaamste uitdager van Red Bull Racing te gaan worden. Het team uit Woking was één van de weinige renstallen die de twee coureurs op twee verschillende banden liet rijden, om op die manier veel data te vergaren. De hoogte van het circuit in Mexico zal ook een rol gaan spelen en hoewel het slechts de eerste dag van het raceweekend is, heeft Norris veel vertrouwen geput uit de twee trainingen.

'Niet te vroeg juichen'

Bij de Italiaanse tak van Sky Sports F1 blikt Norris terug op de vrijdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ja, ik bedoel, het is nog maar een vrijdag, dus ik wil niet te vroeg juichen, maar we staan heel dichtbij. Ik heb een paar goede ronden gereden en het is een goed begin van het weekend. En zeker beter dan we hadden verwacht", zo moet hij toegeven.

'Inhalen is moeilijk'

Teamgenoot Oscar Piastri heeft de sprintrace in Qatar op zijn naam gezet, Norris wacht nog altijd op zijn eerste overwinning uit zijn carrière. Het is natuurlijk nog vrij vroeg in het weekend, maar Norris wijst naar een positief perspectief voor de rest van het weekend. "Het is moeilijk om hier in te halen, dus ons leven zal ingewikkelder worden tijdens de race. Maar het is ook waar dat als je een fout maakt, je vier à vijf posities kunt verliezen, dus we zullen zien. Wij gaan ons best doen."