Vincent Bruins

Vrijdag 27 oktober 2023 23:36

Carlos Sainz moest de helft van de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico-Stad doorbrengen in de garage. De hydrauliek van zijn Ferrari had het begeven. De Italiaanse renstal was echter niet het enige team dat in de problemen zat tijdens VT1 op Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vrije Training 1 op het circuit in de hoofdstad van Mexico werd eerder vandaag verreden. Max Verstappen klokte de snelste tijd, terwijl Alexander Albon verraste met de tweede stek. Ook waren de ogen gericht op vijf rookies: Oliver Bearman bij Haas, Jack Doohan bij Alpine, Isack Hadjar bij AlphaTauri, Théo Pourchaire bij Alfa Romeo en Frederik Vesti bij Mercedes. Pourchaire maakte de minste kilometers van iedereen. De Sauber-junior reed maar liefst vier keer de pitstraat uit, maar completeerde geen enkele ronde, vanwege alarmmeldingen op het stuur. Het Zwitserse team wist tijdens de sessie geen oplossing te vinden voor het rempedaalprobleem.

Hydraulische problemen

Lando Norris had aan het begin van VT1 wat problemen met het gaspedaal bij het uitrijden van de pitstraat en Charles Leclerc liet via de boardradio aan Ferrari weten dat zijn motor gek klonk. Bij zijn teamgenoot Sainz bleken de problemen echter veel groter. De Spanjaard verloor plotseling het hydraulische systeem van de SF-23. Hij moest zonder stuurbekrachtiging en met een haperende versnellingsbak naar de garage terug te zien komen. Dat lukte, maar hij verloor een boel tijd vanwege reparaties. In de slotfase van de sessie wist hij toch nog de zevende rondetijd te klokken, driekwart van een seconde langzamer dan Verstappen en twee tienden achter Leclerc. Sainz hoopt nu dat het hydraulische probleem niet meer terugkeert, maar het is duidelijk dat Ferrari en andere teams het lastig hebben qua betrouwbaarheid in Mexico. Fernando Alonso reed nog wat minder kilometers dan Sainz, maar bij Aston Martin waren er geen problemen. Daar werden aerodynamische afstellingen uitgeprobeerd en de zogeheten 'Prototype Tyre' van Pirelli werd op de proef gesteld.