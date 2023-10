Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 13:36

Sergio Pérez is dit weekend in Mexico natuurlijk dé grote man en veel van de vragen en onderwerpen tijdens de mediadag op donderdag gingen dan ook over de teamgenoot van Max Verstappen. Tijdens de persconferentie kregen Alex Albon en Pierre Gasly de vraag hoe ze vinden dat Pérez het doet in die rol.

De Grand Prix van Mexico staat dit weekend voor de deur en in het Formule 1-gekke land staat natuurlijk het hele weekend in het teken van grote held Pérez. De gekte in het land slaat zelfs zó ver door, dat de Mexicaan een eigen menu bij de McDonalds naar zich vernoemd heeft gekregen. Het is dan ook niet gek dat veel van de vragen op donderdag richting of over de coureur uit Guadalajara gingen. Zelfs hoopt hij dit weekend vurig zijn derde overwinning van het seizoen te pakken, al moet hij daarvoor wel afrekenen met Verstappen.

Albon

En dat is natuurlijk geen gemakkelijke klus. Tijdens de persconferentie krijgen Albon en Gasly de vraag hoe ze vinden dat Pérez het doet op het moeilijke stoeltje naast de Nederlander. De Britse Thai opent: "Ik denk dat het altijd zwaar is om het tegen één van de beste coureurs op de grid op te nemen. Je kunt hem een talent noemen dat eens per generatie opstaat. In mijn jaar was het dus erg lastig en ik weet zeker dat het voor Pierre ook lastig was. Maar we zijn coureurs, dan moet je soms door moeilijke tijden heen om sterker te worden. Ik denk dat hij het vrij goed doet van wat ik kan zien. Ik kijk alleen niet te veel over mijn schouders en krijg niet alles mee."

Gasly

Gasly sluit zich aan bij de Williams-coureur. "Ik denk dat ik mee ga met Alex in deze zaak. Het is niet gemakkelijk om je te meten met waarschijnlijk de beste coureur van dit moment. Dat in combinatie met het beste team dat volledig om hem heen gebouwd is. Het is een zware baan. Checo deed het heel goed op het begin van het jaar. Door verschillende redenen gaat het nu wat minder, redenen die we niet kennen. Ik wens hem het beste. Het is natuurlijk een belangrijk weekend voor hem voor zijn eigen publiek. Hopelijk kan hij er het beste uithalen", besluit de Alpine-coureur.