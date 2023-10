Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton kon tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten weer even kortstondig ruiken aan een overwinning in de Formule 1, zij het met een illegale auto. Het heeft de zevenvoudig wereldkampioen alsnog een goed gevoel gegeven en hij merkte daar hoe hard hij snakt naar weer eens een overwinning in de koningsklasse.

De Grand Prix van de Verenigd Staten werd op zondagavond gewonnen door Max Verstappen, die vanaf P6 zijn vijftiende overwinning van het seizoen en zijn vijftigste overwinning uit zijn carrière wist te boeken. Richting het einde van de race leek het nog even spannend te gaan worden met de aanstormende Lewis Hamilton. De Brit was gewapend met betere banden, had het tempo erin zitten en naderde Verstappen tot op twee seconden. Helaas voor Hamilton duurde de Grand Prix echter net en paar rondjes tekort en leek hij het met een tweede plek te moeten doen.

Dichtbij de overwinning

Uiteindelijk was het sowieso allemaal voor niets, want Hamilton en Charles Leclerc kregen na afloop van de race allebei problemen aan hun broek. Na een inspectie van de FIA bleek namelijk dat het tweetal - te zien aan de slijtage onderop de auto - een té lage rijafstelling gehanteerd had tijdens de race op Circuit of the Americas. Resultaat: diskwalificatie. Hamilton denkt dat hij met een optimale strategie op de baan had kunnen winnen in Texas. "We zaten heel dichtbij. Ik kon het bijna proeven tijdens de laatste race. Als de strategie goed was, was ik veel dichterbij die overwinning gekomen", citeert Autosport.

Missen van winnen

Hij vervolgt: "Natuurlijk maakt het niet uit, want we waren er uiteindelijk toch uitgegooid." Wél onthult Hamilton dat de race in Austin het vuur in hem alleen maar sterker maakte: "Ik kan niet omschrijven hoe erg ik het mis. Het is alweer een aantal jaar geleden. Ik heb genoten van het proces en de tocht van ons team wat betreft het terugbrengen van de auto op de plek waar hij hoort. Natuurlijk kom je aan het einde van het seizoen wat dichterbij. Zij [Red Bull] staan stil. Ze hebben al tijden niet meer ontwikkeld. Het was dus onontkoombaar dat we ze gingen pakken. Nu moeten we ervoor zorgen dat we bij race één niet weer anderhalve seconde langzamer zijn", besluit Hamilton.