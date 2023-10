Brian Van Hinthum

Het grote verhaal van de Grand Prix van de Verenigde Staten zat hem in de absolute staart, toen bleek dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton gediskwalificeerd werden wegens een té lage rijafstelling. Max Verstappen gebruikt het unieke nieuws om zijn vete tegen het sprintraceformat maar weer eens aan te halen.

Hamilton en Leclerc kregen na afloop van de race allebei problemen aan hun broek. Na een inspectie van de FIA bleek namelijk dat het tweetal - te zien aan de slijtage onderop de auto - een té lage rijafstelling gehanteerd had tijdens de race op Circuit of the Americas. Door de hoge snelheid en het hobbelige circuit, was er teveel onder de auto vandaan gesleten. De regel schrijft vervolgens voor dat een coureur bij overtreding gediskwalificeerd dient te worden. En zo geschiedde. Diep in de Nederlandse nacht werden Hamilton en Leclerc op het matje van de FIA geroepen en werden beide heren voorzien van een diskwalificatie na afloop van de race, waardoor de P2 van Hamilton en P6 van Leclerc door het putje gespoeld konden worden.

Sprintraces

Natuurlijk werd er op de donderdag in Mexico - het eerste moment na de late diskwalificaties dat alle coureurs en teams weer beschikbaar waren voor commentaar - uitgebreid nagepraat over de bizarre wending in Texas. Verstappen maakt van de mogelijkheid gebruik om zijn campagne tegen het sprintraceformat maar weer eens van stal te halen. De Nederlander ziet daarin een correlatie met de diskwaliciaties van zijn collega's. "Ik denk dat het vooral door het sprintformat kwam, dan hebben we maar één training. Tijdens een normaal weekeinde was dit niet gebeurd bij die andere teams. Niemand wil illegaal zijn", citeert De Telegraaf.

Zelfde team illegaal?

Eerder op de donderdag plaatste Alex Albon al zijn vraagtekens bij de wagens van teamgenoten George Russell en Carlos Sainz, die opvallenderwijs een controle bij de FIA ontliepen, ondanks de problemen bij Ferrari en Mercedes. Verstappen sluit zich aan bij zijn voormalig teammaat en meent dat de FIA in dit geval ook minimaal daar had moeten controleren. "Het is voor de FIA ook onmogelijk om alle auto’s te controleren op elk onderdeel na de race. Dan zouden we de definitieve uitslag pas op dinsdag hebben. Ik vind alleen wel dat, wanneer een auto illegaal blijkt, je de andere auto van dat team ook moet controleren. Want normaal gezien kiezen ze bij de andere auto voor ongeveer dezelfde rijhoogte.”