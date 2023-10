Brian Van Hinthum

Donderdag 26 oktober 2023 22:26

Lewis Hamilton is op een nieuw idee gekomen: de Brit heeft heeft een nieuwe non-alcoholische gedistilleerde drank op de markt gebracht die moet denken aan tequila: Almave. Ter promotie van het drankje verscheen de zevenvoudig wereldkampioen donderdag mét het drankje in de paddock, geheel in eigen stijl natuurlijk.

Dat Hamilton naast zijn raceloopbaan niet graag stilzit, is inmiddels wel algemeen bekend. De man uit Stevenage is vaak aanwezig bij modeshows, is op de achtergrond druk bezig met een Formule 1-film en draait ook zijn hand niet om voor het ondernemingsleven. Dit keer heeft de Brit de handen ineengeslagen met de Mexicaan Iván Saldaña om een eigen non-alcoholische drank op de markt te brengen die doet denken aan tequila. De drank, genaamd Almave, wordt gemaakt van de blauwe agaveplant, die ook een belangrijk ingrediënt vormt bij het maken van de populaire Mexicaanse drank tequila.

Opvallende binnenkomst

Hamilton zegt tegenover WWD het volgende: "Ik heb altijd van tequila gehouden wegens de smaak. Maar er zijn momenten waarop ik geen zin heb in alcohol. Ik weet dat er een groeiende groep mensen is die hetzelfde wil." Dat de drank tijdens het weekend van de Mexicaanse Grand Prix gelanceerd wordt, is natuurlijk niet geheel toevallig. De nummer drie in het wereldkampioenschap verscheen donderdag echter opvallend in de paddock met zijn drankje in de hand én natuurlijk in een opvallende Hamilton-outfit.