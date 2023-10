Remy Ramjiawan

Donderdag 26 oktober 2023 21:56

De organisatie in Mexico kondigt bij Motorsport.com aan dat het aantal fans dat in de paddock aanwezig mag zijn sterk wordt verminderd ten opzichte van 2022. Marketingdirecteur Rodrigo Sanchez van de Mexicaanse Grand Prix benadrukt dat de paddock een plek is waar er gewerkt wordt en dat er een bepaald gedrag wordt verwacht van bezoekers.

In de paddock lopen vaak VIP's rond en fans die de portemonnee hebben getrokken om bij een Formule 1 Grand Prix aanwezig te zijn. Vorig jaar tijdens de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez gingen enkele fans echter wel wat ver. Zo vertelde Pierre Gasly dat een fan zonder zijn toestemming zijn rugzak had geopend en in Monza klopten er willekeurige mensen aan op het restaurant dat Alpine in de paddock had opgebouwd.

Vele verzoeken terugdringen

De Formule 1 is onder leiding van Liberty Media iets meer naar de fans gebracht in vergelijking met het tijdperk van Bernie Ecclestone. Toch ging het vorig jaar in Mexico net iets te ver in de ogen van Sanchez en dus moet dat dit weekend anders. "Er komen veel verzoeken van teams en sponsors binnen en we moeten een manier vinden om die lijsten zo klein mogelijk te houden, zodat we een veel comfortabelere omgeving in de paddock kunnen hebben." Ook heeft de organisatie opgeroepen om respect te tonen voor de teams, met de campagne 'Racespect'.

'Paddock is werkgebied voor teams'

Sanchez hoopt dan ook een gedragsverandering te zien bij de fans die toegang hebben tot de paddock. "De paddock is een werkgebied voor de coureurs en de teams. De weinigen die het voorrecht hebben om dit afgeschermde deel van het circuit te betreden, moeten weten hoe ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen en wij vragen om voorbeeldig gedrag. Anders kan de race niet werken", aldus Sanchez.