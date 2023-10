Remy Ramjiawan

Donderdag 26 oktober 2023 20:49 - Laatste update: 20:51

Technisch directeur James Allison van Mercedes bestempelt de diskwalificatie van Lewis Hamilton als een schande voor het team van Mercedes. De skid blocks onder de W14 van de zevenvoudig kampioen waren te ver afgesleten en dus werd de Brit, net als Charles Leclerc, geschrapt van het resultaat in de Verenigde Staten.

Hamilton stond op het punt om de achterstand op Sergio Pérez in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap naar slechts 19 punten te verkleinen. Na zijn diskwalificatie is de achterstand nu echter opgelopen tot 39 punten, waardoor de uitdaging des te groter is voor de Engelsman op de thuisgrond van de Mexicaanse coureur.

Grote klap voor Mercedes

Toch benadrukte Allison de positieve impact van de upgrades die Mercedes afgelopen weekend introduceerde. In de debriefing van Mercedes legt Allison uit: "Natuurlijk is de diskwalificatie een grote klap. Het is een ellendig gevoel. Het doet pijn en iedereen hier voelt het. Iedereen is van streek en schaamt zich ook een beetje, want we houden er absoluut niet van om aan de verkeerde kant van de regels te staan en te treuren over de verloren punten."

Optimisme over updates

Hoewel de auto van Hamilton dus uiteindelijk als illegaal werd bestempeld, was de snelheid hoopgevend voor de renstal uit Brackley. "Het aanvankelijke gevoel van pijn, teleurstelling en frustratie van onszelf zal overgaan om vervangen te worden door het zonnige optimisme van de wetenschap, dat de auto er goed uitzag met dit upgradepakket en dat we nog vier races hebben om te laten zien wat we ermee kunnen", aldus Allison.