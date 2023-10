Brian Van Hinthum

Felipe Massa is op dit moment - gewapend met een leger aan internationale advocaten - nog altijd in een hevige strijd verwikkeld om de wereldtitel van 2008 om te draaien. De Braziliaan, die zich uiterst bestolen voelt nadat bekend werd dat de FIA destijds wist van het onrecht tijdens de Grand Prix van Singapore dat jaar - uit nog maar eens zijn gevoel.

Sinds eerdere opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Brief van Massa

Het draait in de zaak vooral om het Crashgate-schandaal tijdens de Grand Prix van Singapore in dat jaar. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton. "Ik verloor daardoor een hoop posities en eindigde de race zonder punten. We vonden het op dat moment heel vreemd, maar hebben één jaar later én dit jaar de volledige waarheid ontdekt", schrijft Massa in een uitgebreide brief in The Players Tribune.

Walgelijk en weerzinwekkend

Hij vervolgt: "Bernie Ecclestone, de toenmalige baas, gaf toe dat hij alles wist en niks deed omdat hij de sport wilde beschermen voor een schandaal. Om op frauduleuze wijze verslagen te worden is weerzinwekkend. Het is walgelijk om alles onder het tapijt te schuiven. De sportwereld heeft een antwoord nodig en verdient een correctie. Vanuit mezelf kan ik stellen dat ik nog altijd leef met een onbeschrijflijk gevoel van onrecht. De enige vraag die ik moet stellen en waar mijn advocaten momenteel druk mee bezig zijn is: 'Als de Grand Prix van Singapore gemanipuleerd werd, moet hij dan niet nietig verklaard worden?'"