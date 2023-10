VIDEO | 'Twee bodyguards voor Verstappen tijdens raceweekend in Mexico'

Redactie

Donderdag 26 oktober 2023 16:34

Regerend wereldkampioen Max Verstappen wordt dit weekend vergezeld door twee bodyguards, zo heeft dr. Helmut Makro laten weten. Er wordt in Mexico wat vijandigheid verwacht richting Red Bull Racing en dan met name Verstappen en Marko. Om geen enkel risico te lopen heeft de Nederlander dit weekend wat veiligheid aan zijn zijde, hoewel Verstappen zelf, dit eigenlijk niet nodig vindt. Bekijk de video hieronder of op YouTube.