Jan Bolscher

Woensdag 25 oktober 2023 20:39

Daniel Ricciardo kijkt uit naar de Grand Prix van Mexico, ondanks dat de hoge ligging van het circuit er in combinatie met de lay-out van de baan voor zorgt dat het een zwaar weekend belooft te worden.

Ricciardo maakte afgelopen weekend in Austin voor de tweede keer dit seizoen zijn rentree in de Formule 1. De Australiër nam vanaf het raceweekend in Hongarije het zitje bij AlphaTauri over van de ontslagen Nyck de Vries, maar moest niet veel later alweer vijf races vanaf de zijlijn bekijken, nadat hij in Zandvoort een breuk in zijn hand opliep tijdens een crash in de tweede vrije training. Op het Circuit of the Americas kwam hij als vijftiende over de streep, na een naar eigen zeggen "nog wat roestig" weekend.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo maakt rentree in Austin

"Het voelde goed om voor het eerst sinds augustus weer te racen, helemaal op een circuit en in een stad waar ik gek op ben", vertelt Ricciardo in aanloop naar het Mexicaanse raceweekend. "Het was goed om te kunnen bevestigen dat ik fysiek klaar was om weer te racen na het ongeluk. Ik heb genoten van het weekend, ook al verliep op het circuit niet altijd alles soepel. Met name in de race. Ik liep schade op waardoor mijn aerodynamica sterk werd beïnvloed", klinkt het.

Drivers parade in Mexico

De man uit Perth vervolgt: "Het circuit is een unieke. De grip is erg laag vanwege de hoogte, en normaal gesproken is het een circuit waarop je nooit de perfecte auto hebt. Het zal nooit vol grip en geweldig voelen, dus je moet het doen met wat je hebt en geduldig zijn. Ik hou er wel van als circuit, omdat het een unieke uitdaging biedt. Als je het goed doet, kan je veel tijd winnen. De atmosfeer is fantastisch en de drivers parade is misschien wel de beste van het jaar, helemaal als we het stadiongedeelte binnenkomen. Dat geluid is ongelofelijk."