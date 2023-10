Max Verstappen reageert op boegeroep: 'Uiteindelijk neem ik de beker mee'

Redactie

Maandag 23 oktober 2023 15:32

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wordt niet warm of koud van het boegeroep aan zijn adres. De 26-jarige coureur wordt niet op elk evenement even vriendelijk ontvangen, maar stelt dat hij gewoon met zijn eigen missie bezig is. Ook in de Verenigde Staten was de Limburger uiteindelijk de sterkste en tijdens het ontvangen van de trofee, maar ook tijdens het Wilhelmus, was niet iedereen even blij om de Nederlander te bovenaan te zien. Bekijk de video hieronder of op YouTube.