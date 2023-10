Remy Ramjiawan

Maandag 23 oktober 2023 13:36 - Laatste update: 13:53

Volgens Jack Plooij hoeven we niet gek op te kijken als Red Bull-adviseur Helmut Marko er aan het einde van 2024 een punt achter zet bij het Oostenrijkse team. De afgelopen weken zijn er signalen naar buiten gekomen dat het zou rommelen in de top van Red Bull Racing en in het Race Café legt Plooij uit wat hij heeft opgevangen.

Red Bull Racing verloor vorig jaar oprichter Dietrich Mateschitz en sinds dat moment lijkt er achter de schermen een machtsstrijd te worden gevoerd. Marko staat als adviseur van het team, los van de renstal, maar trekt uiteindelijk wel aan de touwtjes. Dat is een constructie die werkte in het tijdperk van Mateschitz, maar sinds het overlijden van de oprichter, probeert Horner die macht naar zich toe te trekken, zo zijn de verhalen. Marko gaf onlangs nog aan dat 'mensen hun macht proberen te herdefiniëren' en hij vertelde dat hij zelf bepaalt wanneer hij stopt en dat dit niet is aan 'meneer Horner'.

'Marko stopt eind 2024'

"Er is dus wel echt gedonder in de tent bij Red Bull Racing tussen Marko en Horner. Dat is echt het geval. Marko heeft besloten dat hij eind volgend jaar het schip verlaat. Dan gaat hij gewoon weg. Hij is er helemaal klaar mee", zo vertelt Plooij. Op de vraag waar de twee mannen nu over van mening verschillen, reageert hij: "Over bepaalde afspraken over rijders. Die nieuwe eigenaar, de zoon van Mateschitz gaat ook niet zo goed samen met hem [Marko]." Robert Doornbos corrigeert Plooij overigens direct, want het zou niet gaan om de zoon van Mateschitz, maar om Oliver Mintzlaff, de nieuwe CEO van het energieblikjesbedrijf. Marko is af en toe een flapuit en dat zorgt vervolgens weer voor ongemakkelijke situaties: "Dat is wel Helmut Marko, die zegt gewoon er in hem opkomt. Daarom gaat het zo lekker tussen die twee [Marko en Verstappen red.]. Max neemt het voor hem op en dat vind ik wel stoer."

De fluit en de duit

Olav Mol springt Plooij bij en legt uit dat Verstappen die opmerking alleen heeft gemaakt voor het geval dat Marko wordt ontslagen en niet zozeer als de adviseur aan het einde van 2024 geen contractverlening meer krijgt. De commentator wijst daarnaast naar de spelletjes bij Red Bull Racing. "Christian Horner zou gezegd hebben dat er geen afspraken met 'Checo' zijn over het behalen van de tweede plek en dat hij er mogelijk uit gaat volgend jaar, maar er is maar één man die daar geen reet over te vertellen heeft en dat is Christian Horner. Elke factuur, van wat ik nog weet, van boven de 50.000 euro, mag hij [Horner red.] niet tekenen." Doornbos vraagt zich dan ook af waarom er iets kapot gemaakt wordt dat zo succesvol is, waarop Plooij het antwoord geeft: "Waar gaat het om in de wereld? Het gaat altijd om de fluit en de duit."