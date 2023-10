Remy Ramjiawan

Maandag 23 oktober 2023 10:14 - Laatste update: 10:22

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wist in Austin zijn vijftigste zege uit zijn carrière bij te schrijven. Toch ging dat niet helemaal vlekkeloos voor de Limburger, die veelvuldig liet weten dat zijn remmen niet in orde waren. In gesprek met Sky Deutschland geeft Helmut Marko aan het team de remblokken in de RB19 van de Nederlander had vervangen en dat die tijdens de race voor de problemen zorgden.

Hoewel de titels in 2023 al zijn uitgedeeld, is Verstappen niet minder fanatiek gaan rijden. De Nederlander moest zondag vanaf P6 vertrekken in de Verenigde Staten en maakte jacht op de overwinning. In die jacht op de zege ging het er even verhit aan toe tussen engineer Gianpiero Lambiase en de Limburger. Verstappen was duidelijk niet tevreden over de remmen en wilde ook niet gestoord worden in de remzone. De overwinning is uiteindelijk niet in gevaar gekomen, maar dat er iets niet helemaal goed zat in de RB19, dat was wel duidelijk.

Remblokken

Marko legt uit dat de remblokken in de RB19 van de Nederlander waren vervangen. "We hadden de remblokken vervangen en op de één of andere manier gingen ze tijdens de race snel achteruit. Dat gaf hem niet het juiste gevoel. Soms remde hij voornamelijk met de voorkant van de auto, soms voornamelijk met de achterkant." Ondanks de moeilijkheden wist Verstappen toch de koppositie te behouden, maar kon hij niet het maximale uit de auto halen. "Dat maakte het heel moeilijk voor hem om op de limiet te rijden, maar hij werkte meesterlijk om die problemen heen."

'Moeilijkste race van het jaar'

Verstappen moest de wedstrijd in de Verenigde Staten aanvangen vanaf de zesde plek en een overwinning was zeker geen zekerheidje. De Oostenrijker legt het strijdplan uit: "We zeiden tegen hem dat hij één [plekje] moest pakken bij de start en ze dan één voor één moest pakken. Vanuit dat perspectief zijn we geslaagd, maar het was zeker de moeilijkste race van het jaar", aldus de adviseur van Red Bull Racing.