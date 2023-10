Jeen Grievink

Maandag 23 oktober 2023 12:45 - Laatste update: 12:47

Max Verstappen won weliswaar de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar over de boardradio was het alles behalve gezellig. Verstappen was flink aan het mopperen richting Gianpiero Lambiase, zijn engineer. Laatstgenoemde pakte na de race direct zijn koffers en verliet het circuit. Red Bull-teambaas Christian Horner heldert de situatie op.

Verstappen was niet tevreden met de afstelling van zijn auto gedurende de race in Austin en kreeg daarnaast ook nog problemen met zijn remmen. Hij raakte hierdoor geïrriteerd en liet dit ook duidelijk merk richting zijn engineer. De Nederlander schroomde niet zijn standpunt wat te verduidelijken met enkele scheldwoorden. "Maat, deze remmen zijn zo s**t vergeleken met gisteren, wat een s**tzooi", zo klonk het. Vervolgens gaf Lambiase een update over het tempo van Lewis Hamilton, waarop Verstappen geïrriteerd reageerde: "Alsjeblieft! Praat niet, ik ben aan het remmen."

Artikel gaat verder onder video

Lambiase vertrekt van circuit na reacties op boardradio

De frustraties gingen nog even door, want even later was het weer raak toen Lambiase een update gaf over het gat van Verstappen ten opzichte van Hamilton. "Stop met praten! Ik ben aan het remmen man! F**k!", zo schreeuwde de Red Bull-coureur. Uiteindelijk kwam Verstappen als winnaar over de finish en leek het alsof Lambiase met een vrije koele reactie 'afscheid' nam van Verstappen. "Goed gedaan, geniet van de festiviteiten, ik zie je vrijdag weer", zo klonk het in het oor van de Nederlander. Daarna pakte Lambiase direct zijn koffers en vertrok van het circuit. Was hij de scheldpartijen van Verstappen even helemaal zat of was er iets anders aan de hand? Horner wijst naar dat laatste en geeft wat tekst en uitleg.

Hamilton terughoudend na inhaalslag: "Als Max in vorm is, is er geen enkele kans"Lees meer

Lambiase moest vliegtuig halen

De laatste radioboodschap van Lambiase aan Verstappen was geen 'codetaal' om te zeggen dat hij hem even niet meer wilde zien, zo benadrukt Horner. "Het was geen code of iets dergelijks - het huwelijksgeluk tussen die twee gaat gewoon door", zo vertelde de teambaas bij Sky Sports F1. "Hij (Lambiase, red.) moest zich terug haasten richting Groot-Brittannië, dus hij maakte zich uit de voeten om zijn vlucht te halen. Vroeger deed Helmut (Marko, red.) dat, maar nu is het de race-engineer die er direct na de race op uit gaat."