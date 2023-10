Hamilton terughoudend na inhaalslag: "Als Max in vorm is, is er geen enkele kans"

Jeen Grievink

Lewis Hamilton en Mercedes zaten er in de Verenigde Staten een stuk beter bij dan in eerdere races dit seizoen, maar toch verwacht eerstgenoemde niet dat dit het startschot is richting een strijd met Red Bull Racing. Hamilton denkt dat als Max Verstappen in vorm is, "er geen enkele kans" zal zijn voor hem.

Tijdens de Sprintrace kon Hamilton er al even aan ruiken hoe het was om dicht achter Verstappen te rijden. Dit duurde echter slechts enkele ronden, want daarna was de regerend wereldkampioen al weer met de horizon vertrokken. Hamilton wist deze sterke lijn echter door te trekken richting de Grand Prix, want op zondag was hij dichter dan ooit [dit seizoen] in de buurt van een overwinning. Uiteindelijk kwam hij slechts met twee seconden achterstand op Verstappen over de finish. Na afloop werd hij weliswaar gediskwalificeerd vanwege te veel schade aan zijn vloer, maar de snelheid van Mercedes is veelbelovend richting de laatste races én volgend jaar.

Mercedes heeft "veel werk te doen" in strijd met Red Bull

Mercedes introduceerde op het Circuit of the Americas haar laatste grote updatepakket van dit seizoen. De updates hadden met name betrekking op de vloer en werden alleen nog maar op de vrijdag getest i.v.m. het sprintweekend. Toch zag Mercedes er het hele weekend sterk uit in Texas. Hamilton erkent dat hij gemotiveerd is om de druk op Red Bull op te voeren, maar weet ook dat Mercedes - maar ook Ferrari, McLaren en Aston Martin - nog veel werk te verzetten hebben. "Iedereen achter deze jongens [van Red Bull] heeft veel werk te doen", zo vertelt hij aan de verzamelde media. "Het is voor ons geen kleine opdracht om ze echt te pakken volgend jaar."

Hamilton looft ontwikkelingstempo Red Bull

Volgens Hamilton heeft Red Bull een fantastisch team, dat erom bekend staat een goede ontwikkeling te kunnen doorvoeren. "Ze zullen in een hoog tempo vooruitgang boeken, omdat ze een geweldig ontwikkelingsteam hebben - en dat maakt het voor ons nog lastiger om die kloof te kunnen dichten", zo stelt hij. "Maar ik heb 100% het vertrouwen in mijn team dat zij het kunnen."

Hamilton ziet "geen enkele kans" tegen Verstappen in vorm

Toch blijft Hamilton terughoudend wat betreft een spoedig aanhoudend gevecht met Verstappen. "We zitten momenteel niet in dezelfde klasse als zij, dus we bevinden ons niet in schootsafstand [om te vechten]." De zevenvoudig wereldkampioen erkent dat er gewoonweg geen beginnen aan is tegen een Verstappen die in bloedvorm verkeert. "Ik bedoel, we kunnen misschien tweede of derde worden, maar als Max in vorm is, is er geen enkele kans", zo besluit Hamilton.