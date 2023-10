Jan Bolscher

Maandag 23 oktober 2023 10:41

Max Verstappen is van mening dat er nieuw asfalt gelegd moet worden op Circuit of the Americas, omdat het "gehobbel en gestuiter" volgens de Nederlander niet hoort bij het niveau van de Formule 1.

Het raceweekend in het Amerikaanse Texas is bijna traditiegetrouw een interessante. De lay-out van Circuit of the Americas biedt tal van inhaalmogelijkheden en vormt daarnaast een uitdaging voor de coureurs vanwege de uiteenlopende bochtencombinaties. De afgelopen jaren is er echter ook een terugkerend probleem opgetreden: het vrij oude asfalt bevat opmerkelijk veel hobbels, waardoor de coureurs en de auto's het flink te verduren krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Hobbels op COTA

Deze hobbels hebben er afgelopen zondag waarschijnlijk zelfs aan bijgedragen dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc na afloop gediskwalificeerd werden. Bij hen werd tijdens een technische controle van de FIA geconstateerd dat de bodemplank te veel slijtage bevatte. Verstappen is dan ook van mening dat er nieuw asfalt moet komen: "Want op het moment voelt het alsof het is gemaakt voor een rally-auto", vertelt de Nederlander. "Ik stuiter en spring op en neer."

Coureurs willen in gesprek

Nieuw asfalt

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "In een Formule 1-auto zie je er waarschijnlijk niet zoveel van, omdat we aan de grond vastgelijmd zitten door de downforce, maar de hobbels en het gestuiter op sommige plekken... Dit is veel te veel. Het is niet op Formule 1-niveau. Ik hou van dit circuit. De lay-out is geweldig, maar we hebben absoluut nieuw asfalt nodig en het moet de komende jaren veel strakker zijn, want we vragen er volgens mij al een aantal jaar om. Maar er is nog niet echt wat gedaan."