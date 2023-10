Waarom Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn gediskwalificeerd | GPFans Video

Redactie

Maandag 23 oktober 2023 09:38 - Laatste update: 09:43

Voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc kreeg het weekend in Austin nog een staartje. Het duo wist tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten te finishen in de top vijf, maar ziet dat resultaat in het water vallen. De FIA heeft ervoor gekozen om het duo te diskwalificeren en dat heeft alles te maken met de bodemplaat onder hun auto's en de slijtage daarvan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.