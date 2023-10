Redactie

Maandag 23 oktober 2023 09:09 - Laatste update: 09:25

De bodemplaat van Max Verstappen is na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten ook gecontroleerd door de FIA. Deze voldeed echter, in tegenstelling tot die van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, aan de reglementen.

Hamilton en Leclerc werden enige tijd na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten gediskwalificeerd, omdat de bodemplaat van de Mercedes met startnummer 44 en de Ferrari met startnummer 16 niet door een technische keuring van de FIA kwamen. De bodemplaat van Formule 1-auto's mag tijdens een race maximaal één millimeter verslijten, om te voorkomen dat de vloer te dicht op het asfalt komt te liggen. Deze slijtage wordt gemeten aan de hand van skid blocks: titanium plaatjes van tien millimeter hoog. Deze skid blocks lieten bij Hamilton en Leclerc dus een te grote hoeveelheid slijtage zien.

Willekeurige controle

Interessant is echter dat de FIA na afloop van een race niet de bodemplanken van alle auto's controleert, zo weet Motorsport.com te melden. Uit navraag bij het motorsportorgaan blijkt dat dit willekeurig gebeurt. In totaal zijn vier van de twintig auto's gecontroleerd. Naast die van Hamilton en Leclerc, ook die van Max Verstappen en Lando Norris. Bij de Nederlander en de Brit werd er niets gevonden dat volgens de reglementen niet is toegestaan. Niet alle twintig auto's worden gecontroleerd, omdat dit "dagen zou duren."

FIA niet blind voor omgeving

Dan rijst wel de vraag: waren de Ferrari van Carlos Sainz (uiteindelijk derde) en George Russell (uiteindelijk vijfde) dan wel legaal? Beiden stegen zij in de eindklassering vanwege de diskwalificatie van hun teammaten, in dezelfde auto. De FIA maakt zich daar geen zorgen over. Tegenover Motorsport.com laat het weten dat de selectie voor de keuring bij nader inzien toch niet helemaal willekeurig is, omdat men "niet blind is voor wat er om hen heen gebeurt." Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar in hoeverre auto's last hebben van porpoising. Hoe meer er gestuiterd wordt, hoe meer de plank het te verduren krijgt, hoe groter de kans dat er na afloop een controle wordt uitgevoerd.