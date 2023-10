Vincent Bruins

Maandag 23 oktober 2023 00:42 - Laatste update: 01:31

De FIA heeft het erg druk na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Na de race moest de wedstrijdleiding al onderzoek doen naar Alexander Albon en Lance Stroll, maar er is nu nog een belangrijke kwestie opgedoken: de auto's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn niet door de technische keuring gekomen.

Hamilton reed een ijzersterke wedstrijd op Circuit of the Americas. De zevenvoudig wereldkampioen begon als derde, raakte een plekje kwijt aan Carlos Sainz bij de start, maar ging vervolgens weer voorbij aan beide Ferrari's. Ook wist hij op zijn mediums Lando Norris in de slotfase te verslaan. Hij kwam als tweede over de streep op slechts twee seconden achterstand van winnaar Max Verstappen. Leclerc begon vanaf pole position, maar zakte terug naar de zesde positie. Bij de technische afdeling van de FIA is men nu tot de ontdekking gekomen dat de plank onder de Mercedes van Hamilton evenals de plank onder de Ferrari van Leclerc niet voldoen aan de reglementen.

Mogelijke diskwalificatie

Wanneer regels van de technische reglementen overschreden worden, kan dit resulteren in een diskwalificatie. In dit geval gaat het om Artikel 3.5.9.e van de technische reglementen. Daarin staat dat de dikte van de plank van de vloer 10 millimeter moet zijn, met een speling van 0,2 millimeter, wanneer deze nieuw is voor de race. Een minimale dikte van 9 millimeter wordt geaccepteerd vanwege slijtage door het schrapen over het asfalt en de kerbs. Als de plank minder dan 9 millimeter dik is, dan zou dat erop kunnen wijzen dat de auto te laag bij de grond lag, omdat er meer is weggesleten, en dit mag absoluut niet. Daarom riskeren Hamilton en Leclerc een diskwalificatie na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Mercedes moest zich om 1:00 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards die dit rapport van de technische afdeling van de FIA hebben gekregen. Ferrari was om 1:15 uur Nederlandse tijd aan de beurt.

Track limits Albon en opmerkelijk incident Stroll

De stewards waren na de race in Texas ook nog druk bezig met onderzoeken naar Albon en Stroll. Eerstgenoemde heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het te vaak overschrijden van de track limits. De Williams-coureur verliest er uiteindelijk geen positie mee en blijft dus op P11 staan. Vóór de wedstrijd kwam al de melding binnen dat Stroll zich na afloop bij de stewards moest melden, omdat hij de pitstraat had gemist na de zogeheten sighting lap. Hij moest vanuit de pitstraat starten en dus hoorde hij niet richting de grid te rijden, maar dat deed hij wel. Omdat de stewards echter niet konden vinden dat de Aston Martin-coureur daadwerkelijk hiermee een regel overtrad, bleef hij onbestraft.