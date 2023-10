Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 10:09 - Laatste update: 11:45

Max Verstappen won in de nacht van zaterdag op zondag de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten en liet Lewis Hamilton en Charles Leclerc na een duel met beide coureurs achter zich. Verstappen was blij met zijn race en gaat in op het gevecht met Leclerc bij de start.

Verstappen begon vanaf P1 aan de sprintrace, nadat hij tijdens de Sprint Shootout eerder op de zaterdag op P1 was geëindigd. De Nederland had lang Hamilton binnen een seconde zitten, maar zou uiteindelijk een grote voorsprong pakken en wegrijden voor een comfortabele zege. Zo schreef de Nederlander acht punten bij en kan hij zondag zijn record voor het hoogste aantal punten in een F1-seizoen gaan verbeteren [P1, P2, of P3 is voldoende] en tevens zijn vijftigste zege van zijn carrière in de koningsklasse gaan boeken. Tegenover Viaplay was Verstappen na afloop tevreden over zijn korte race. "Het ging heel goed. Het belangrijkste was rustig blijven in het begin. Zodra ik Lewis uit mijn DRS had kon ik mijn eigen pace gaan rijden."

Duel met Leclerc

Het meest spannende moment kwam misschien wel tijdens de start, toen Verstappen Leclerc helemaal naar links moest dwingen om te voorkomen dat hij ingehaald zou worden voor of in de eerste bocht. Veel fans vonden het op of over het randje, maar Verstappen zelf vond het prima. "Ik gaf hem [Leclerc] net genoeg ruimte. Ik maakte het zo krap mogelijk zodat hij niet zo laat kon remmen. Voor de start moet je bepalen hoe je je koppeling loslaat en hoeveel burn-outs met de banden, de start was niet slecht. Op de tweede plek starten heeft altijd meer grip hier, ik weet niet waarom."

Track limits en zondag

Wat track limits en de aanpassingen die de FIA heeft gemaakt tijdens de zaterdag betreft heeft Verstappen het volgende te zeggen. "We waren een paar dingen aan het proberen die het zouden verhelpen. Maar het viel nu wel mee, want in de race rijd je niet zo agressief als in de kwalificatie." Voor de race op zondag is Verstappen hoopvol. "Ja, het ging wel redelijk oké vandaag! Het vertrouwen voor zondag zit erin, alleen inhalen is hier een ander verhaal. We zijn ongeveer drie à vier tienden per ronde sneller, maar ik verwacht hier iets meer nodig te hebben. Ik doe nooit aan procenten, alleen ja of nee. Maar we gaan er zeker voor. Misschien fifty-fifty dan."