Hoe laat begint de Grand Prix van de Verenigde Staten?

Na de sprintrace van afgelopen nacht staat zondagavond de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma. Het belooft, net zoals de voorgaande twee dagen, erg warm te worden voor de coureurs in Austin. Hoe laat gaan de lichten zondag uit?

Voorafgaand aan het weekend werd het al snel duidelijk dat het in Texas, net zoals in Singapore, Japan en Qatar het geval was, weer erg warm zou worden. Vrijdag en zaterdag kwamen de temperaturen al rond de 35 graden Celsius uit. Op zondag zal dit ongeveer dertig graden zijn, nog steeds erg warme en zware omstandigheden voor de coureurs om in de auto te zitten. Toch zullen de coureurs zondag aan de achttiende race van het seizoen gaan beginnen, de eerste race van de triple header.

Vrijdag en zaterdag

Na vrijdag de eerste en enige vrije training gereden te hebben, was het vrijdagavond tijd voor de kwalificatie voor de race op zondag. Charles Leclerc zou pole veroveren, voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Max Verstappen stond even op pole, maar zag zijn laatste ronde vanwege track limits niet tellen. Hij zou daardoor van P1 naar P6 zakken. Op zaterdag ging het een stuk beter. De Nederlander veroverde P1 in de Sprint Shootout en zou vervolgens afgelopen nacht met overmacht de sprintrace winnen. De Nederlander liet Hamilton en Leclerc achter zich.

Zondag

Hierdoor zal de Nederlander, ondanks zijn uitgangspositie, met een goed gevoel richting de Grand Prix van de Verenigde Staten gaan. Verstappen start vanaf P6 als zondag de lichten om 21:00 uur Nederlandse tijd uit zullen gaan voor de achttiende race van 2023. Verstappen zou, mocht hij winnen, zondag zijn vijftigste race in zijn F1-carrière kunnen winnen en tevens het record voor hoogste aantal punten in een seizoen kunnen verbeteren. Het record is sinds vorig jaar al in handen van Verstappen. De Nederlander heeft nu 441 punten en heeft nog vijftien punten nodig (454 punten in 2022) om zijn record aan te scherpen. Een P1, P2 of P3 is zondagavond dus voldoende.