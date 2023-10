Lars Leeftink

Zondag 22 oktober 2023 08:58 - Laatste update: 09:01

Lewis Hamilton was tijdens de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten de enige die een tijdje achter Max Verstappen kon blijven. De Nederlander won uiteindelijk wel de korte race, maar Hamilton kreeg vanaf de tweede plaats wel de kans om de RB19 van dichtbij te bekijken.

Hamilton begon de sprintrace in Austin vanaf P3 en zou bij de start meteen Charles Leclerc te grazen nemen. Daarna kon de Brit, die geen race heeft gewonnen in 2022 en 2023, lang achter Verstappen blijven en hoop houden op een zege. Toen de Nederlander eenmaal richting de slotfase uit de DRS was en een seconde of meer voorsprong had, reed Verstappen weg en was de sprintrace beslist. Hamilton werd tweede, voor Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over kritische boordradio Verstappen: "Dat is Max, hij is altijd op zoek naar perfectie"

Hamilton over sprintrace

Tijdens de persconferentie na de sprintrace in Austin blikte Hamilton terug op de korte race in Texas, het voorproefje van de race die op zondagavond verreden gaat worden. "Ik had niet zo'n geweldige start, maar ik was heel agressief in bocht één en had een goed gevecht met Charles [Leclerc]. Daarna voelde de auto vrij goed aan, dus ik viel vanaf het begin aan en probeerde zo dichtbij mogelijk te komen zolang de auto zo aanvoelde. Ik kon alleen het gat naar Max niet dicht rijden. Toen ik eenmaal uit zijn DRS was, begon hij gewoon weg te rijden en te cruisen."

Auto Verstappen

Hamilton kon, mede omdat hij een tijdje de RB19 van Verstappen bij kon benen, een goed beeld krijgen van de achterkant van de auto die in 2023 zo dominant is. "Ik heb het [de auto van Verstappen] dit jaar nog niet gezien, we [als team] hebben het natuurlijk nog niet gezien, maar het was een goede positie om te kunnen zien wat de auto van Red Bull en Max deed, hoe die zich gedroeg. Ik heb dus een tijdje kunnen kijken en zien waar ze zo bijzonder sterk zijn, wat we natuurlijk kunnen zien via de GPS. Het is handig om te weten, ook om te weten waar we [als team] zijn, of er iets is waar we sterker zijn en waar we zwakker zijn. Dit kan ik doorgeven aan mijn team. Aan het einde van die stint hadden de banden van iedereen het moeilijk, denk ik."