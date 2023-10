Kimberley Hoefnagel

Zondag 22 oktober 2023 07:40

Christian Horner is ontzettend blij met het optreden van Max Verstappen tijdens de sprintrace in Austin. De teambaas verwacht dat Lando Norris op zondag de grote concurrent van de Nederlander zal zijn en benadrukt dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor het team van Red Bull.

Verstappen leek zich op vrijdag op pole te gaan kwalificeren voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar zag zijn snelste tijd afgenomen worden vanwege een overschrijding van de tracklimits. De drievoudig wereldkampioen kwalificeerde zich hierdoor uiteindelijk als zesde, terwijl Charles Leclerc de pole pakte. Tijdens de Sprint Shootout op zaterdag pakte Verstappen zijn revanche, door zich op pole te kwalificeren voor de sprintrace. De Nederlander kwam tijdens de sprintrace heel goed weg en kon vervolgens met gemak richting de geblokte vlag rijden.

Artikel gaat verder onder video

"De start is belangrijk, maar het goede nieuws is dat je hier makkelijk kunt inhalen", reageerde Horner na afloop van de sprintrace bij F1TV. "Max heeft de race goed gemanaged, hij was niet te hard voor de banden en heeft een gat opgebouwd. Tegen het einde van de race had hij een voorsprong van acht seconden, in negentien rondes is dat een geweldig resultaat. Het is een hele sterke zaterdag voor ons, maar voor morgen hebben we nog iets meer werk te doen. We starten natuurlijk vanaf P6, dus er is nog genoeg te doen", zo concludeerde de teambaas.

OOK INTERESSANT: Internet ziet Verstappen sprintrace in Austin winnen: 'De top vijf moet morgen bang worden'

Kritiek Verstappen

Verstappen liet zich over de boordradio op zaterdag kritisch uit over zijn Red Bull. De Nederlander liet duidelijk merken dat er wat problemen waren rondom de stabiliteit van de wagen. Toch lijkt Horner zich hier geen zorgen over te maken. "Met een overwinning op acht seconden voorsprong kunnen we daar waarschijnlijk wel mee leven. Maar dat is Max, hij is altijd op zoek naar perfectie. Hij wil altijd meer uit zichzelf, het team en de auto persen." De Red Bull-teambaas voegde er tot slot nog aan toe dat hij denkt dat Norris en het team van McLaren op zondag de grote concurrenten zullen zijn van Verstappen en Red Bull.