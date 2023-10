Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen zou het niet erg vinden om een jaar geen Formule 1-races te winnen, als dat zou betekenen dat zijn favoriete voetbalclub de Champions League zou winnen.

In de Formule 1-paddock in Austin heeft Verstappen voor Viaplay een hilarisch interview gedaan met Giedo van der Garde. Hierin kwam onder andere ter sprake hoe de twee heren elkaar hebben leren kennen, hoe ze samen flink gefeest hebben op Ibiza en werd ook het onderwerp voetbal even aangesneden. Hierbij kwamen de twee Nederlanders lijnrecht tegenover elkaar te staan. Verstappen is namelijk een fervent PSV-fan, terwijl Van der Garde een Ajacied is.

Als de heren gevraagd wordt wie van hen meer verstand van voetbal heeft, kiezen ze beiden voor zichzelf. Verstappen benadrukt: "Giedo in ieder geval niet." Als er vervolgens verontwaardigd gevraagd wordt waarom niet, voegt de drievoudig wereldkampioen er lachend aan toe: "Jij bent een Ajax-fan dus jij snapt het sowieso al niet."

Champions League

Vervolgens krijgt de Nederlander een pittig dilemma voorgeschoteld: een jaar geen races winnen, maar dan wint PSV wél de Champions League. Van der Garde merkt op dat het een makkelijke keuze moet zijn voor Verstappen, die normaal gesproken zegt dat hij altijd alles wil winnen. Toch blijkt die keuze moeilijker dan gedacht voor de PSV-supporter. "Hmm... Dan teken ik nog één jaar bij, in 2029. Dan gaan we niet winnen, maar dan mag PSV de Champions League winnen. Doen we dat!"