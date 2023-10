Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 21 oktober 2023 22:35 - Laatste update: 22:43

Hoewel Charles Leclerc er tijdens de openingsronde van de sprintrace alles aan gaat doen om Max Verstappen in te halen, hoopt hij stiekem dat dit hem niet gaat lukken. De Monegask wil de Grand Prix namelijk liever winnen dan de sprintrace.

Leclerc leek zich op vrijdag in eerste instantie op P2 te gaan kwalificeren voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, vlak achter Verstappen op P1. De Nederlander zag zijn snelste tijd echter afgenomen worden vanwege een overschrijding van de track limits, waardoor hij terugviel naar de zesde plek en de pole positie naar Leclerc ging. Tijdens de sprint shootout was het Verstappen die als snelste uit de bus kwam, terwijl Leclerc niet verder kwam dan de tweede plek.

"Precies hetzelfde als gisteren", vertelt Leclerc na afloop van de sprint shootout tegenover Sky Sports. "Alleen de omstandigheden waren anders en we moesten ons heel snel aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Al met al denk ik dat het een positieve kwalificatie was. Natuurlijk is het teleurstellend om niet op pole te staan ​​voor de race van vandaag, maar de tweede plaats is niet zo slecht op dit circuit. Ik ga er alles aan doen om Max te proberen in te halen in de eerste bocht."

Leclerc hoopt op Grand Prix-zege

De Ferrari-coureur denkt dat hij zich met de tweede startplek in een goede positie bevind voor de sprintrace. "Als ik naar vorig jaar kijk, lijkt de grip op P2 best goed, dus ik hoop echt dat er dit jaar niets is veranderd." Hij slikt die woorden echter vrijwel gelijk weer in: "Eigenlijk weet ik niet of ik dat hoop, want morgen begin ik vanaf pole. Ik hoop dat we vandaag niet voorbij Max komen en morgen een zuivere overwinning kunnen pakken. Hij [Max] is altijd erg sterk geweest, gisteren gebruikte hij ook iets te veel van de baan. Het zat zo dichtbij dat ik denk dat het goed was om op pole te staan."

Het viel de Monegask op dat Verstappen tijdens de sprint shootout iets meer snelheid had. Toch is de strijd volgens hem nog niet gestreden. "Al met al zitten we redelijk dichtbij en het is genoeg om een poging te wagen om met hem te vechten, ook al weten we dat de grootste kracht van de Red Bull haar racesnelheid is. Ik ben er vrij zeker van dat we tijdens de race wat meer op de achtergrond zullen staan ​​dan zij", aldus de 26-jarige.