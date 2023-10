Verstappen de snelste in Sprint Shootout: 'Laatste ronde was niet echt goed, maar we staan op pole'

Remy Ramjiawan

Max Verstappen mag de sprintrace in de Verenigde Staten vanaf de eerste plek beginnen. De Nederlander was de snelste man tijdens de Sprint Shootout met een 1:34.538. Daarmee troefde hij Charles Leclerc af, die vanaf P2 mag beginnen. Lewis Hamilton start de verkorte race vanaf de derde positie.

Onder warme en winderige omstandigheden startte de Sprint Shootout in Austin. Verstappen kende tijdens de kwalificatie op vrijdag geen vlekkeloze sessie en moest daardoor genoegen nemen met een zesde plek voor zondag. Tijdens de Sprint Shootout wist de Limburger echter orde op zaken te stellen en was hij 55 duizendsten sneller dan Leclerc. Hamilton moest slechts 69 duizendsten toegeven op de Nederlander en dus zit het allemaal erg dicht bij elkaar.

'Veel auto's die dicht bij elkaar staan'

"We waren in de kwalificatie best competitief. Dat laatst rondje was niet echt heel goed, maar we staan op pole", zo legt de drievoudig kampioen achteraf uit. De RB19 heeft in Austin wat moeite met de hobbels, maar daar had Verstappan tijdens de Sprint Shootout geen last van. "Dat betekent dat de auto in ieder geval goed werkt. Het wordt denk ik een hele interessante middag. Je ziet dat veel verschillende auto's dicht bij elkaar staan. Daardoor weet je niet echt wat je moet verwachten van de sprintrace", zo kijkt hij vooruit naar de wedstrijd die later vandaag op de planning staat.

Racepace is nog een vraagteken

Aangezien er slechts één vrije training is geweest, is het Verstappen niet helemaal duidelijk hoe de RB19 het gaat doen qua racepace. "Dat wordt nog een beetje een vraagteken. Normaliter zijn we in de race eigenlijk best goed, maar deze baan is best veeleisend. Bandenmanagement zal hier weer een enorme rol spelen, want de slijtage is hier vrij hoog, door al die snelle bochten en dan krijg je die langzame bochten waar je veel tractie nodig hebt." Verstappen verwacht dan ook een interessante sprintrace: "Het zal best pittig worden. Het worden niet negentien kwalificatierondjes, maar nog steeds vol gas."