Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten

Vincent Bruins

Zaterdag 21 oktober 2023 23:14

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Sprint in de Verenigde Staten naar buiten gebracht. Twee coureurs moesten zich na de Sprint Shootout melden en één is er uiteindelijk bestraft.

Naast dat twee coureurs op het matje werden geroepen bij de wedstrijdleiding, moesten nog eens zeventien tijden door de stewards worden onderzocht. Je mag namelijk niet langer dan 1 minuut en 56 seconden doen over het rijden tussen de Safety Car-lijnen. De FIA wil met deze regel voorkomen dat er teveel verkeer ontstaat, maar toch werd artikel 33.4 van de sportreglementen maar liefst zeventien keer overtreden. Uiteindelijk zijn daar echter geen straffen voor uitgedeeld, wat ook wel de verwachting was. Wel heeft George Russell een gridpenalty van drie plekken gekregen. De Mercedes-coureur moest zich samen met Charles Leclerc melden bij de wedstrijdleiding. De Brit hield de Ferrari namelijk op tijdens SQ1.

Startopstelling Sprint in Texas

Max Verstappen was het snelst in de Sprint Shootout en dus mag hij de Sprint vanaf pole position aanvangen. Hij wordt op de voorste rij vergezeld door Leclerc. Lewis Hamilton vinden we op de derde stek, gevolgd door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Carlos Sainz kwalificeerde zich als zesde voor Sergio Pérez en Russell, maar laatstgenoemde valt dus terug van P8 naar P11. Alexander Albon schuift op naar de vierde startrij en de top tien wordt gecompleteerd door Pierre Gasly en Daniel Ricciardo. Fernando Alonso vinden we terug op een teleurstellende twaalfde positie.